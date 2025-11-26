Την ονομαστική της εορτή έχει στις 25 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου και όλη την ημέρα δεχόταν ευχές από φίλους, συγγενείς και συνεργάτες.

Το ίδιο βράδυ, η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε για δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή για να γιορτάσει μαζί με καλούς φίλους αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, μάλιστα, μοιράστηκε στα Instagram Stories του, μια τρυφερή πόζα με την εγκυμονούσα σύντροφό του, γράφοντας «Χαρούμενη γιορτή!».

Η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές και τα μηνύματα, κάνοντας μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται στον 5ο μήνυμα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας τον καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή, φέτος είναι πιο ευσυγκίνητη από ποτέ και οι ευχές την άγγιξαν πιο πολύ.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και τα αμέτρητα μηνύματά σας! Οι ευχές σας είναι ΥΠΕΡΟΧΕΣ κ ειδικά φέτος (που είμαι πολύ πιο ευσυγκίνητη) με άγγιξαν ακόμα πιο πολύ! Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτό το ταξίδι με όλους εσάς τους καταπληκτικούς ανθρώπους στη ζωή μου… Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω τόσο όμορφα κ τόσο ευλογημένη σήμερα!» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το κοριτσάκι τους, που θα έρθει στη ζωή στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

