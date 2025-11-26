Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής της, καθώς διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια έχει ήδη στολίσει το σπίτι της με ροζ στολίδια για τα Χριστούγεννα και έχει ανακοινώσει ότι νονά της μπέμπας θα είναι η καλή της φίλη Ζωή Μπόικου.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν φήμες που ήθελαν τον Μάρκο Σεφερλή να παίρνει τη θέση της στην εκπομπή Super Κατερίνα κατά την άδειά της, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά, φανερά ενοχλημένη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Espresso, τη θέση της θα αναλάβει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήδη συμμετέχει στο πάνελ της εκπομπής και αναλαμβάνει τη ροή όταν εκείνη χρειάζεται να λείψει. Πρόκειται για πρόσωπο που εμπιστεύεται προσωπικά η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες κάλυψης της εκπομπής θα γίνονται με guest εμφανίσεις άλλων προσώπων.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: «Καρφώνει» διακριτικά τον Νίκο Κοκλώνη στον αέρα του Alpha