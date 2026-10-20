Τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μητρότητα μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που προηγήθηκε μετά τη συνέντευξη του σεφ, Γιώργου Τσούλη, ο οποίος αναφέρθηκε στις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητάς του μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις νέες προτεραιότητές της, εξηγώντας πως πλέον διαμορφώνει το πρόγραμμά της με βασικό γνώμονα τον χρόνο που θέλει να περνά με την κόρη της, Ξένια.

Η νέα καθημερινότητα με την κόρη της

Όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου, η ζωή της έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που έγινε μητέρα. Δραστηριότητες που παλαιότερα προγραμμάτιζε τις απογευματινές ώρες έχουν πλέον περιοριστεί, καθώς επιθυμεί να αφιερώνει αυτό το διάστημα στο παιδί της.

«Εγώ έχω αλλάξει όλη μου τη ζωή, αλλά βάζω προτεραιότητες. Στο παρελθόν, τα απογεύματα έβαζα φωτογραφίσεις και άλλα πράγματα, τώρα τα αφιερώνω πάντα στο παιδί μου. Κάθε μέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα την κάνω μπάνιο, οπότε ή βγαίνω πιο αργά ή βγαίνω πιο νωρίς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως ακόμη και οι έξοδοί της προσαρμόζονται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα της μικρής, καθώς η φροντίδα της αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η γέννηση της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου, όταν έφερε στον κόσμο την κόρη της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το κοριτσάκι θα πάρει το όνομα Πολυξένη – Αλεξάνδρα, ωστόσο οι γονείς του το αποκαλούν χαϊδευτικά Ξένια.

Ο ερχομός της έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην καθημερινότητα της παρουσιάστριας, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα αυτή περίοδο της ζωής της, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις οικογενειακές στιγμές.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και η φωτογραφία που έκλεψε τις εντυπώσεις