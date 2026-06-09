Με αφορμή τις δηλώσεις της Σάσας Μπάστα σχετικά με την παρουσία της κόρης της στα social media, η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή της, εκφράζοντας τη δική της άποψη γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διαχειρίζονται τα παιδιά τους και τη δημόσια έκθεσή τους.

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι κάθε μητέρα είναι εκείνη που γνωρίζει καλύτερα τι θεωρεί σωστό για το παιδί της και πως οι επιλογές της δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο κριτικής από τρίτους.

Όπως ανέφερε, η διαχείριση της εικόνας ενός παιδιού, είτε αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε γενικότερα τη δημόσια προβολή του, αποτελεί προσωπική απόφαση της οικογένειας.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι η μητρότητα έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τις άλλες γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά. Όπως είπε, από τη στιγμή που έγινε μητέρα, αποφεύγει να κρίνει τις αποφάσεις άλλων γονιών, καθώς θεωρεί πως η καθεμία ενεργεί με βάση τα δικά της πιστεύω, τις αξίες και τις ανάγκες της οικογένειάς της.

Η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε επίσης, στις δικές της ανησυχίες σχετικά με το πώς θα αντιλαμβάνεται το παιδί της τη δημοσιότητα που συνοδεύει το επάγγελμά της.

Τόνισε ότι επιθυμεί να μεγαλώσει κατανοώντας πως η τηλεόραση είναι απλώς η δουλειά της μητέρας του και όχι κάτι που την καθιστά διαφορετική από τους υπόλοιπους επαγγελματίες.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, σκοπεύει να συμβουλευτεί ειδικούς ώστε να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ζητήματα που μπορεί να προκύψουν όσο το παιδί μεγαλώνει.

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