Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό και περιέγραψε, μεταξύ άλλων, το πώς θα είναι ο γάμος της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #γάμος #Κατερίνα Καινούργιου #Παναγιώτης Κουτσουμπής