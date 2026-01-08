Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια προσωπική αποκάλυψη το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή της “Super Κατερίνα”.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές στο σώμα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχει πάρει 13 κιλά.

«Μόνο εμένα με φοβίζουν οι γιατροί με τα κιλά; Θα τα χάσω μετά, γιατί είμαι πειθαρχημένη. Με αγχώνουν με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως η ζάχαρη, γιατί όλα αυτά είναι και για το μωρό.

Ξεκίνησα την εγκυμοσύνη και ήμουν 60 κιλά και τώρα είμαι 73. Τα κανονικά μου κιλά είναι 57, απλά είχα πάρει ήδη γιατί έκανα κάποιες θεραπείες», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

