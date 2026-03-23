Η Κατερίνα Καινούργιου μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης της.

Η παρουσιάστρια του Alpha μπαίνει αύριο, Τρίτη 24 Μαρτίου, στον 9o μήνα της κύησής της και όπως αποκάλυψε, λίγο μετά τα μέσα Μαΐου, θα κάνει το τηλεοπτικό της comeback.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο ρεπορτάζ για τη Eurovision και τον τελικό της 16ης Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Θα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω λογικά. Τι ωραία; Θα τα δούμε όλα παρέα, θα είμαι και σπίτι να τα χαζεύω».

Αυτό αφήνει να εννοηθεί πως η πιθανή ημερομηνία επιστροφής της στη «Super Κατερίνα» είναι η Δευτέρα 18 Μαΐου.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της εκπομπής, η παρουσιάστρια σχολίασε με ειλικρίνεια την πορεία της εγκυμοσύνης: «Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζει λίγο και δυσκολεύει. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα».

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται αποφασισμένη να επιστρέψει δριμύτερη στην εκπομπή της, συνδυάζοντας την οικογενειακή χαρά με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

