Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, Ξένια στις διακοπές της στη Μύκονο

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί μια διαφορετική πλευρά των διακοπών της στη Μύκονο, ανεβάζοντας ένα μεγάλο φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στο πολυτελές Kalesma Mykonos.

Όμως, αυτή τη φορά τα εντυπωσιακά τοπία, η πισίνα με θέα στο Αιγαίο και οι κομψές εμφανίσεις της πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι γεμάτες τρυφερότητα εικόνες με την Ξένια στην αγκαλιά της, αλλά και τα λόγια με τα οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η παρουσιάστρια άφησε να φανεί ότι η φετινή επίσκεψή της στο νησί είχε για εκείνη ένα εντελώς διαφορετικό συναίσθημα.

«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει… ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος… απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας γαλάζιες καρδιές, την ελληνική σημαία και ένα μπιμπερό.

Μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού η Κατερίνα Καινούργιου δεν στάθηκε μόνο στην ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου, αλλά κυρίως στα συναισθήματα που φαίνεται πως συνόδευσαν αυτές τις ημέρες.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας την Ξένια στην αγκαλιά της, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο ένας άνδρας κάθεται έχοντας επίσης το βρέφος κοντά του. Το πρόσωπο του παιδιού έχει καλυφθεί με καρδιά, καθώς η ίδια επέλεξε να προστατεύσει την εικόνα του.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ακόμα στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα, βουτιές με θέα το Αιγαίο, βραδινά στιγμιότυπα και εικόνες από τους χώρους του καταλύματος. Η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, οι λευκές καμπύλες, οι πέτρινες λεπτομέρειες και το απέραντο γαλάζιο δημιουργούν το ιδανικό καλοκαιρινό σκηνικό.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν και οι εμφανίσεις της. Από το γαλάζιο ολόσωμο μαγιό μέχρι το ασπρόμαυρο μάξι φόρεμα και την πολύχρωμη φούστα, η Κατερίνα Καινούργιου διατήρησε το χαρακτηριστικό κομψό ύφος της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Χιουμοριστική ανάρτηση από τη Μύκονο