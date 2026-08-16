Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου προσκύνησε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου η Κατερίνα Καινούργιου, συνοδευόμενη από την κόρη της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τον ναό της Παροικιάς, δείχνοντας τον στολισμένο Επιτάφιο της Παναγίας, τα κεριά, αλλά και ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά το παιδί της.

«Δεκαπενταύγουστος γεμάτος ευλογία, ελπίδα και αγάπη… Η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη Της, να φωτίζει τον δρόμο μας και να χαρίζει υγεία και γαλήνη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά από την ευλογημένη Πάρο! Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στην ανάρτησή της.

Η τελευταία ευχή ήταν αφιερωμένη στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Ο ίδιος δεν άφησε την ανάρτηση ασχολίαστη, απαντώντας με τρεις καρδιές στην αγαπημένη του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Το τάμα που την έφερε ξανά στην Εκατονταπυλιανή

Η φετινή παρουσία της Κατερίνας Καινούργιου στην Εκατονταπυλιανή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 21 Ιουλίου, είχε επιστρέψει στον ίδιο ναό για να εκπληρώσει ένα προσωπικό τάμα που είχε κάνει έναν χρόνο πριν γίνει μητέρα.

«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου», είχε γράψει χαρακτηριστικά. Έναν χρόνο αργότερα, επέστρεψε στον ίδιο χώρο έχοντας πλέον στην αγκαλιά της την κόρη της και μοιράστηκε τη συγκίνησή της με τους followers της, λέγοντας μεταξύ άλλων πως νιώθει ευλογημένη.

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