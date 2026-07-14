Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάρο, τις πρώτες που περνά ως μητέρα μαζί με την κόρη της.

Στα στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια ποζάρει αγκαλιά με το παιδί της μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, ενώ σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, να περπατά μπροστά της, με το καρότσι του μωρού.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου».

Η δημοσίευση συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς φίλους, οι οποίοι της ευχήθηκαν να απολαύσει αυτές τις ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Govastiletto.gr – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Μιλά πρώτη φορά για την Κατερίνα Καινούργιου και την κόρη τους