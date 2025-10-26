Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει μερικές μέρες ξεκούρασης και ρομαντισμού στο Παρίσι, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στην «Πόλη του Φωτός», αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την αγάπη της για τη μόδα και το στιλ.

Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει στους γραφικούς δρόμους του Παρισιού, αποπνέοντας κομψότητα και καλή διάθεση.

Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησης, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε για ακόμη μια φορά τη δική της αγάπη για τη γαλλική πρωτεύουσα: «Παρίσι… η πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Πόλη του Φωτός κι όχι μόνο… Όσες φορές και να το δεις, με όποιον κι αν το είδες, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό… Κάθε γωνιά του είναι μια φωτισμένη σκηνή θεάτρου κι εκεί που γυρίζει ο προβολέας της προσοχής σου, ιστορίες αρχίζουν να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σου… Ξανά και ξανά λοιπόν…».

Το ζευγάρι δείχνει πιο ευτυχισμένο από ποτέ, με φόντο τα μαγευτικά φώτα του Παρισιού και τη ρομαντική αύρα της πόλης που φαίνεται να τους ταιριάζει απόλυτα.

