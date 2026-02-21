Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αποφάσισαν, αυτές τις μέρες, να κάνουν μια σύντομη εξόρμηση.

Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια αποκάλυψε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ότι επισκέφτηκαν μαζί την Αρκαδία.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στα Instagram stories της μερικά στιγμιότυπα από το πρωινό του ζευγαριού, την μαγική θέα που απολαμβάνει με το σύντροφό της, αλλά και μια γλυκιά φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή από τη στιγμή που μιλά στο τηλέφωνο, την οποία συνόδεψε με μια καρδούλα.

