Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πραγματοποίησαν μια σπάνια βραδινή εμφάνιση, μετά τη γέννηση της κόρης τους, Ξένιας τον περασμένο Απρίλιο.

Το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η παρουσιάστρια του Alpha και ο επιχειρηματίας έδωσαν το «παρών» στο λαμπερό γάμο του Χρήστου Αποστολόπουλου και της Εβίνας Τσακίρη στο Λαγονήσι.

Το ερωτευμένο ζευγάρι έδωσε το «παρών» σε αυτή τη σημαντική βραδιά, επιλέγοντας κομψές εμφανίσεις και απολαμβάνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα μαζί με εκατοντάδες καλεσμένους από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και κοσμικό χώρο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος, και η δικηγόρος Εβίνα Τσακίρη αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στο ιδιωτικό εκκλησάκι της οικογένειας Αποστολόπουλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο εντυπωσιακό κτήμα τους στο Λαγονήσι. Αμέσως μετά ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής που συνδύαζε κομψότητα και πολυτέλεια.

Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο Δημήτρης Σταματόπουλος, ξάδελφος του γαμπρού και στενός συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, γεγονός που έκανε την παρουσία της παρουσιάστριας ακόμη πιο ξεχωριστή.

Η βραδιά κορυφώθηκε με τη live εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή, η οποία ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων.

Καλεσμένη στο γάμο ήταν και η δημοσιογράφος Σάσα Σταμάτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sasa Stamati (@sasastamata)

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της