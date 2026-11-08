Στη Ρώμη ταξίδεψαν η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, έχοντας μαζί τους την 7 μηνών κόρη τους, Ξένια. Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι της οικογένειας στο εξωτερικό, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή τους στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η απόδρασή τους περιλαμβάνει όμορφες βόλτες, γαστρονομικές εμπειρίες και, φυσικά, στιγμές αφιερωμένες στην οικογένεια.

Οι γαστρονομικές στάσεις στη Ρώμη

Το ζευγάρι δεν παρέλειψε να επισκεφθεί γνωστά εστιατόρια της πόλης, δοκιμάζοντας γεύσεις της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας. Ανάμεσα στις επιλογές τους ήταν το φημισμένο «Dal Bolognese», όπου απόλαυσαν παραδοσιακή μακαρονάδα μπολονέζ, αλλά και το ιστορικό εστιατόριο «Alfredo alla Scrofa».

Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη τους

Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο από τη βόλτα τους στους δρόμους της Ρώμης. Η παρουσιάστρια ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια, της οποίας το πρόσωπο έχει καλύψει.

«Traveling with you…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Η Ρώμη έγινε έτσι, το σκηνικό για ακόμη μία οικογενειακή εξόρμηση της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, οι οποίοι απολαμβάνουν τον χρόνο τους μαζί με την κόρη τους και δημιουργούν νέες αναμνήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

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