Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε στον αέρα του ALPHA τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι τα βράδια δεν κοιμάται καλά, βλέπει πολλούς εφιάλτες και ξυπνά συχνά, κυρίως λόγω της πίεσης του μωρού και της ανάγκης να πάει στην τουαλέτα.

«Όσες φίλες έχουν κάνει παιδάκια με καταλαβαίνουν, το ξέρεις και εσύ, στον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης βλέπεις πολλούς εφιάλτες. Ξυπνάς και συνέχεια το βράδυ, γιατί θέλεις να πας στην τουαλέτα, γιατί σε πιέζει το μωρό και είναι λογικό. Ανυπομονώ να την αντικρίσω και να ακούσω το πρώτο της κλάμα. Αυτό που έχουμε άγχος όλες, είναι να ακούσουμε ότι αναπνέει και μετά όλα ηρεμούν», εξομολογήθηκε.

«Είναι ένα θέμα που σκέφτομαι και με προβληματίζει αυτή την περίοδο. Θέλω να νιώσω ασφάλεια, επειδή τον πρώτο καιρό δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου, μπορεί να έρθει να βοηθήσει κάποιες φορές η πεθερά μου», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της υποστήριξης τις πρώτες μέρες μετά τη γέννα, και την παρουσία ειδικού για τη φροντίδα της νεογέννητης κόρης της.

