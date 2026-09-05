Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια, πραγματοποιώντας ένα ξεχωριστό οικογενειακό ταξίδι.

Η παρουσιάστρια επέλεξε τη γαλλική πρωτεύουσα για την πρώτη ταξιδιωτική εμπειρία της μικρής τους στο εξωτερικό, λίγο πριν επιστρέψει στο καθημερινό της τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το Παρίσι αποτελεί, μάλιστα, έναν ιδιαίτερο προορισμό για το ζευγάρι, καθώς συνδέεται με μια σημαντική στιγμή στη σχέση του. Τον Μάιο του 2025, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε κάνει εκεί πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου, ενώ λίγους μήνες αργότερα οι δυο τους προχώρησαν στην υπογραφή συμφώνου συμβίωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην «Πόλη του Φωτός», η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις βόλτες της, αποκαλύπτοντας παράλληλα εικόνες από την οικογενειακή τους απόδραση.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε, πρωταγωνιστής είναι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια. Πίσω τους διακρίνεται ο Πύργος του Άιφελ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στο Παρίσι.

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Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια ταξίδεψε πρώτη φορά στο Παρίσι – Η ξεχωριστή έκπληξη στην πτήση