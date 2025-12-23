Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, αποκαλύπτοντας πως η κόρη της θα πάρει το όνομα της πολυαγαπημένης της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό θα δώσει στην κόρη της σαν δεύτερο όνομα – αφού το πρώτο θα είναι Πολυξένη από την πεθερά της – το όνομα της καλής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι, έπειτα από δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Την ημέρα που βγήκε η χοριακή ήμασταν στην Πάρο στο σπίτι μας. Πάω να ανάψω ένα κεράκι μέχρι να βγει, μιλάω με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή… εκείνες οι ημέρες ήταν οι τελευταίες της Αλεξάνδρας. Με πήρε αδερφή της ξαφνικά, παρόλο που ξέραμε ότι είναι σε κώμα, και μου λέει “θέλει να σου μιλήσει”. Λέω “τι έγινε;”. Μου λέει “γιατί έχεις μέρες έρθεις να με δεις;”. Της λέω “κοιμόσουν και είμαι στην Πάρο, θέλω και κάτι να σου πω”. Κλείνουμε το τηλέφωνο, παίρνω το θετικό αποτέλεσμα, περνάνε ώρες να το πω και στον Παναγιώτη και όταν την πήρα ξανά το απόγευμα είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στην μητέρα της και στην αδερφή της, θα το πω Αλεξάνδρα (σ.σ το μωρό). Θα το πω Πολυξένη, Αλεξάνδρα. Λέω στην αδερφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ και πες της το στο αυτί, θα καταλάβει», αποκάλυψε συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου.

Το πρώτο της παιδί αναμένεται να έρθει στον κόσμο στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

