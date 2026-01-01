Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το νέο έτος με μια ιδιαίτερα συναισθηματική δημοσίευση, κάνοντας μια προσωπική αναδρομή στη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η αγαπημένη παρουσιάστρια θέλησε να αποχαιρετήσει τη χρονιά που πέρασε και να καλωσορίσει τη νέα, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές που έχουν σημαδέψει την κοινή πορεία τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε, μέσα από ένα Instagram story, μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν σημαντικά κεφάλαια της σχέσης τους. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν εικόνες από τον αρραβώνα τους, τα ταξίδια που έχουν πραγματοποιήσει μαζί, αλλά και τις ανέμελες στιγμές τους στο αγαπημένο νησί τους, την Πάρο, ένα προορισμό που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το ζευγάρι.

Η παρουσιάστρια συνόδευσε, σε μια από τις φωτογραφίες, το στιγμιότυπο με τη φράση: «Ακόμα εσένα επιλέγω. Κάθε εκδοχή μου», αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις το βάθος της σχέσης τους και τη συνειδητή επιλογή της να πορεύεται στο πλευρό του συντρόφου της.

