Απούσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στους τηλεθεατές.

Την έναρξη της εκπομπής ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, εξηγώντας ότι η παρουσιάστρια είναι καλά στην υγεία της και απουσίαζε λόγω προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων.

Όπως ανέφερε, η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο της ζωής της και οι εξετάσεις αφορούσαν την ίδια και το μωρό που περιμένει.

Ο συνεργάτης της τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες υποχρεώσεις δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρουσιάστρια να εμφανιστεί αργότερα μέσα στην εκπομπή.

Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το μαιευτήριο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην εικόνα εμφανίζεται μαζί με τους γιατρούς που την παρακολουθούν και έγραψε: «Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Όλα είναι καλά, βρίσκομαι στα καλύτερα χέρια».

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Πώς αποκάλυψε στον Παναγιώτη Κουτσουμπή την εγκυμοσύνη της