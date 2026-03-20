Φορώντας ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα που τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλιά καλημέρισε σήμερα το τηλεοπτικό κοινό η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχει πάρει 19 κιλά ενώ αποκάλυψε τη σωματική κούραση της αλλά και το άγχος για τη γέννα, δηλώνοντας παράλληλα ευγνώμων για τη στήριξη και τη φροντίδα που λαμβάνει από τους συνεργάτες της.

«Θα μπω την άλλη βδομάδα στον ένατο, στο μήνα μου. Έχω πάρει πολλά. Έχω πάρει 19 κιλά. Θεωρητικά… θα σου πω. Το σωστό είναι οι γυναίκες να παίρνουν υποτίθεται, λένε οι γιατροί, νομίζω μέχρι 12-13. Πήρα πολλά στην αρχή. Δεν πειράζει, ξέρεις τώρα είμαι στη φάση, που νομίζω ότι με καταλαβαίνουν όλες οι φίλες που μας παρακολουθούν, που το μόνο που σε νοιάζει, είναι να πάνε όλα καλά, γιατί τον τελευταίο μήνα αρχίζεις και αγχώνεσαι. Να γεννηθεί το μωράκι καλά, να ακούσεις το πρώτο του κλάμα… Δόξα τω Θεώ όμως, εδώ με προσέχουν όλοι πάρα πολύ και με προσέχετε, οπότε είμαι εδώ και αυτές οι ώρες μου είναι ευχάριστες, κατάλαβες;» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

