Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να ολοκληρώσει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με ένα ξεχωριστό τρόπο, διοργανώνοντας ένα δείπνο για όλους τους συνεργάτες της εκπομπής «Super Κατερίνα». Με αυτό τον τρόπο, η παρουσιάστρια τους ευχαρίστησε για τη σκληρή δουλειά και τη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ειδικότερα, το βράδυ της Δευτέρας 30/6, η παρουσιάστρια υποδέχθηκε την ομάδα της σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, το οποίο διατηρεί ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής. Οι συντελεστές της εκπομπής άφησαν στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη συζητήσεις, γέλια και όμορφες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα απολογισμό της τηλεοπτικής χρονιάς που ολοκληρώνεται, να θυμηθούν στιγμές που ξεχώρισαν στον αέρα της εκπομπής, πριν επιστρέψουν στα τηλεοπτικά τους καθήκοντα το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ομάδα της «Super Κατερίνα» αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αφού οι περισσότεροι συνεργάτες της Κατερίνας Καινούργιου φαίνεται ότι θα συνεχίσουν κανονικά στο πλευρό της.

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