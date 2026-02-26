Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026,
Θα έρθει σε λίγους μήνες στη ζωή
Βασίλης Κοντζεδάκης
26.02.2026 | 13:00 UPD:26.02.2026, 12:52
Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο που της έστειλε η Μαρία Αντωνά για το μωράκι της

Η Μαρία Αντωνά έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και προβλήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, νωρίτερα είχε στείλει ένα δώρο στην Κατερίνα Καινούργιου για το μωράκι της, που θα έρθει σε λίγους μήνες στη ζωή.

Συγκεκριμένα, της έστειλε ένα πολύ ωραίο φορμάκι με σκουφάκι από τη συλλογή παιδικών ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα σε συνεργασία με την Σήλια Κριθαριώτη.

