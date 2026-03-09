Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αφού σε λίγο καιρό θα γίνει μαμά για πρώτη φορά.

Η παρουσιάστρια του Alpha πλέον μετράει αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της, από τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Λίγο πριν γεννήσει, η Κατερίνα Καινούργιου πραγματοποίησε ένα υπερπαραγωγή baby shower party, έχοντας αγαπημένα της πρόσωπα στο πλευρό της.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τον υπέροχο στολισμό σε ρόζ και λευκές αποχρώσεις.

Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει κοριτσάκι, και θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη-Αλεξάνδρα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

