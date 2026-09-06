Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια μικρή απόδραση εκτός Ελλάδας, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και καλημερίζει τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, πραγματοποίησαν ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Παρίσι.

Η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε μοναδικές στιγμές με την οικογένειά της και μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Μάλιστα, πριν από μερικές ώρες, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και περιέγραψε μ’ ένα μακροσκελές μήνυμα την εμπειρία της από αυτό το ταξίδι.

«Έχω περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού. Έχω δει τα φώτα του, έχω χαθεί στις γειτονιές του, έχω κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Αλλά αυτή τη φορά… ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι. Ήρθαμε μαζί. Η οικογένειά μου. Οι τρεις μας..

Το πρώτο μας ταξίδι με την κόρη μας …Το πρώτο ταξίδι αυτής της καινούργιας ζωής που χτίζουμε μαζί. Και ξαφνικά, μέρη που είχα δει τόσες φορές έμοιαζαν διαφορετικά. Γιατί τώρα τα κοιτούσα κρατώντας το μικρό της χεράκι. Γιατί δίπλα μου ήταν ο άνθρωπός μου και μαζί μας το μικρό μας θαύμα…Γιατί αυτή τη φορά δεν δημιουργούσα απλώς αναμνήσεις από ένα ταξίδι… δημιουργούσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας.

Μπορεί εκείνη να είναι πολύ μικρή για να θυμάται αυτές τις μέρες. Εγώ όμως θα τις θυμάμαι για πάντα…Και κάπου ανάμεσα στους δρόμους του Παρισιού συνειδητοποίησα πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα εκείνα που σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχεις ξαναδεί. Είναι εκείνα που σε κάνουν να βλέπεις με καινούργια μάτια μέρη που νόμιζες ότι ήδη γνώριζες. Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά. Σας στέλνω την αγάπη μου …τα λέμε σύντομα», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Ταξίδι στο Παρίσι με την 5 μηνών κόρη της