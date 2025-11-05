Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μετά από 11 χρόνια, η Κατερίνα Καινούργιου και η Μαρία Ηλιάκη συναντήθηκαν ξανά τηλεοπτικά στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha.

Οι δύο παρουσίες είχαν μια ειλικρινή και ενδιαφέρουσα συζήτηση, στην οποία μίλησαν και για την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η Κατερίνα θυμήθηκε τα χρόνια της συνεργασίας τους στο Δέστε τους, σημειώνοντας: «Όταν ήμασταν τότε, και οι δύο ήμασταν σε φάση προσωπικών αναζητήσεων και αναταράξεων. Υπήρχαν πολλές μέρες που εγώ ένιωθα ψυχολογικά καταβεβλημένη λόγω προσωπικών ζητημάτων και εσύ, Μαρία μου, θυμάμαι… Ταλαιπωριόμασταν και οι δύο σε σχέση με τις προσωπικές μας ζωές».

Η παρουσιάστρια συνέχισε εξηγώντας: «Από μικρές είχαμε όνειρο να κάνουμε σχέση, να δημιουργήσουμε οικογένεια και να αποκτήσουμε παιδιά. Τότε δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά με το χρόνο και με τη σωστή στιγμή, ο Θεός μας το έφερε. Όλα έγιναν πιο μετά και πιστεύω πως το timing παίζει τεράστιο ρόλο».

Συμφωνώντας μαζί της, η Μαρία Ηλιάκη πρόσθεσε: «Πραγματικά πιστεύω πως όταν κάτι είναι να γίνει, θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Και για σένα και για μένα, βλέπω ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε».

Τον τελευταίο καιρό οι φήμες ότι η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης όλο και φουντώνουν, χωρίς όμως η ίδια να έχει παραδεχτεί κάτι…ακόμα.