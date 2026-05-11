Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε, το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, στη «Super Κατερίνα», μια αποκάλυψη για τις στιγμές που πέρασε στο μαιευτήριο μετά τη γέννηση της κόρης της.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τον Πέτρο Συρίγο για τη στήριξή του και την τρυφερότητα με την οποία την αντιμετώπισε, όταν την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο και μόλις είχε γεννήσει.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε: «Να σου πω κάτι; Δεν ήθελα να το πούμε δημόσια, αλλά θα το πω. Πολύ λίγοι ήρθαν στο μαιευτήριο, έχω την πιο ωραία σκηνή από σένα. Ξέρω ότι δεν ήθελες να το πούμε, αλλά θα το πω. Την πρώτη μέρα ήταν προληπτικά στη Μονάδα η μικρή, είχα αγχωθεί. Με το που την πήρα αγκαλίτσα και την είχα εδώ επάνω μου. Σε κάποια φάση ηρεμώ, ανοίγω τα μάτια μου και σε βλέπω από πάνω μου. Και συγκινήθηκα τόσο πολύ».

Ο Πέτρος Συρίγος της απάντησε: «Το ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Σε ευχαριστώ που ήρθα».

