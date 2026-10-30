Την έντονη αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Η παρουσιάστρια του Alpha δήλωσε πως τρέφει μεγάλη συμπάθεια για την Ηλιάνα και εκτιμά τόσο την παρουσία της στην τηλεόραση, όσο και το στιλ της.

Ωστόσο, διαφώνησε με τον τρόπο που επέλεξε να απαντήσει στις κάμερες.

Όπως ανέφερε, η Ηλιάνα γνώριζε ότι στην εκδήλωση θα βρίσκονταν δημοσιογράφοι και ήταν αναμενόμενο να δεχτεί ερωτήσεις για την προσωπική της αντιπαράθεση. Αν δεν ήθελε να τοποθετηθεί, θα μπορούσε απλώς να αρνηθεί την πρόσκληση.

Η τοποθέτηση για τη διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου

Η Κατερίνα Καινούργιου διευκρίνισε ότι η κριτική της δεν αλλάζει τη θετική άποψη που έχει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ούτε τη στάση της απέναντι στη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου.

«Νομίζω ότι τώρα λίγο το χάλασε, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και το λέω με πολύ σεβασμό, δεν υπάρχει λόγος για τέτοιον εκνευρισμό», κατέληξε.

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