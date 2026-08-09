Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό στιγμιότυπο με την τεσσάρων μηνών κόρη της στην Πάρο

Η Κατερίνα Καινούργιου ζει φέτος ένα διαφορετικό, και ιδιαίτερα ξεχωριστό, καλοκαίρι, αφού οι ημέρες των διακοπών της έχουν πλέον ένα ακόμη πιο όμορφο πρωταγωνιστή: την κόρη της, Ξένια.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην Πάρο μαζί με την οικογένειά της, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Παράλληλα, καταγράφει με τον φωτογραφικό της φακό τις πρώτες καλοκαιρινές στιγμές της μικρής της.

Το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο. Στη φωτογραφία ποζάρει μαζί με την κόρη της, έχοντας ως φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Πάρου.

«Just me, my girl, and a little sunset magic…» έγραψε στη λεζάντα της.