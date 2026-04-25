Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας πλέουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, έχοντας στην αγκαλιά τους τη μικρή Ξένια. Η κόρη τους έχει φέρει νέο φως στη ζωή τους, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή της καθημερινότητας μαζί της, προσφέροντάς της απλόχερα όλη τους την αγάπη και την προσοχή.

Από τη μία, η παρουσιάστρια, δημοσίευσε την Παρασκευή 24/4, ένα τρυφερό βίντεο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ποζάρει, χαϊδεύοντας την κοιλιά της, την περίοδο που ήταν έγκυος και στο επόμενο πλάνο, βλέπουμε να δίνει τρυφερά χάδια στο μωρό της.

Από την άλλη, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, μοιράστηκε μία τρυφερή ανάρτηση, στην οποία κρατάει την μικρή τους, αγκαλιά.

Φυσικά από τα πρώτα λεπτά, οι δημοσιεύσεις έχουν αποσπάσει χιλιάδες likes και τα σχόλια των followers τους να είναι ιδιαιτέρως συγκινητικά.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Δημοσίευσε την πρώτη ολόσωμη φωτογραφία της μετά τη γέννηση της κόρης της