Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια ζει ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής της, αφού βιώνει για πρώτη φορά την εμπειρία της μητρότητας. Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο κυκλαδίτικο νησί, έχει αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο της στη μικρή της, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί της.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου παραμένει ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η παρουσιάστρια ανέβασε μια φωτογραφία από τη βόλτα που έκανε στα γραφικά σοκάκια της Πάρου, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της.

Όπως φαίνεται, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος είναι γεμάτη νέες εμπειρίες και όμορφες οικογενειακές στιγμές για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει στο έπακρο το νέο ρόλο της ως μαμά.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Τα νυχτοπερπατήματα του ζευγαριού στην Πάρο