Την πιο όμορφη και συγκινητική περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της και θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Η παρουσιάστρια μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του μωρού της, καρπού του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ετοιμασίες.

Το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από το δωμάτιο της κόρης της, αποκαλύπτοντας ότι οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει.

Στη λιτή, αλλά γεμάτη νόημα ανάρτησή της έγραψε: «Σιγά σιγά».

Υπενθυμίζεται πως η παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει πρόσφατα μέσα από την εκπομπή της τη μικρή διαφωνία που είχε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή σχετικά με τη διακόσμηση του παιδικού δωματίου. Εκείνη ήθελε πιο ροζ αποχρώσεις, ενώ εκείνος προτιμούσε μπεζ, λευκά και γήινους τόνους.

Όπως φαίνεται όμως, το ζευγάρι κατέληξε σε μια κοινή γραμμή, βρίσκοντας τη χρυσή τομή για το δωμάτιο της μικρής τους, που ετοιμάζεται με αγάπη και ανυπομονησία.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Πόσα κιλά έχει πάρει στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της