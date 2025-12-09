Η κόντρα ανάμεσα στη Μπέττυ Μαγγίρα και την Τζο Κουτσοκώστα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τη συνέντευξη της Μαγγίρα στο Χαμογέλα και Πάλι, όπου αναφέρθηκε ξανά στη συνεργασία τους στην εκπομπή I Love Σου Κου.

Η συγκεκριμένη εκπομπή προβλήθηκε μόνο για μία σεζόν στον ΑΝΤ1 και η συνεργασία τους είχε λήξει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, όμως οι δηλώσεις της Μαγγίρα άναψαν εκ νέου τη συζήτηση.

Η Κατερίνα Καινούργιου, σχολιάζοντας την κατάσταση, δήλωσε πως θεωρεί άστοχο να ανακυκλώνονται θέματα τόσο παλιά, ειδικά όταν αφορούν ένα πρόγραμμα που – όπως είπε – δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και έχει ξεχαστεί από τους περισσότερους.

«Καλά έκανε η Μπέττυ και το χαμήλωσε», είπε η παρουσιάστρια, εξηγώντας ότι δεν της αρέσει η στοχοποίηση ανθρώπων και πως δεν έχει ουσία να ανοίγουν ξανά πληγές του παρελθόντος.

Πρόσθεσε ότι, παρότι εκτιμά τη Μαγγίρα, δεν βλέπει λόγο να συνεχίζεται η συζήτηση για κάτι τόσο παλιό: «Ήταν μια εκπομπή που δεν πήγε καλά, δεν την θυμάται σχεδόν κανείς. Ας το αφήσουν πίσω και ας προχωρήσουν όλοι στις ζωές τους».

