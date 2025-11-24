Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου, με τις συζητήσεις για πιθανή τηλεοπτική επιστροφή της στον ΑΝΤ1 να βρίσκονται –για ακόμη μία φορά– στο επίκεντρο.

Αν και η παρουσιάστρια κράτησε χαμηλούς τόνους, δεν διέψευσε τις φήμες, αφήνοντας ένα «παράθυρο» ανοιχτό: «Παρακολουθώ πάντα πολύ τηλεόραση, εκτιμώ όλες τις προσπάθειες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω οτιδήποτε, δεν είναι η θέση μου και δεν θέλω να το κάνω», είπε, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις που ακούγεται ότι γίνονται.

Η Καραβάτου απάντησε ξεκάθαρα όταν ρωτήθηκε ποιον θα επέλεγε ως συμπαρουσιαστή σε μια ενδεχόμενη νέα τηλεοπτική εκπομπή: «Αν έκανα εκπομπή με κάποιον άντρα θα ήθελα να είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, γιατί τον αγαπώ και τον σέβομαι πάρα πολύ».

Η εκτίμησή της προς τον παρουσιαστή είναι γνωστή και η ίδια δεν έκρυψε ότι θα επιθυμούσε μια τέτοια συνεργασία.

Η παρουσιάστρια σχολίασε επίσης θετικά την εκπομπή Real View: «Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μια πολύ ωραία και διαφορετική εκπομπή και εύχομαι να πηγαίνει όλο και καλύτερα».