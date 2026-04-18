Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη, την Τετάρτη 15/4, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό του, όπως αποκάλυψαν το πρωί του Σαββάτου 18/4 στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», η Αφροδίτη Γραμμέλη και Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίες επικοινώνησαν μαζί της.

Αρχικά, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέφερε: «Ήταν σε σοκ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο. Παραμένει δυνατή. Είχαμε και κάποιες επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και οι συγγενείς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Φυσικά δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται και πιστεύει βαθιά ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τον σύζυγό της. Είναι κοντά της και ο αδελφός της, γιατρός, είναι αισιόδοξοι όπως πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Μυλωνάκη. Βλέπουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα κι αυτό είναι ό,τι καλύτερο ως εξέλιξη. Η Τίνα θα απουσιάσει από την εργασία της. Είναι λογικό, βαθιά ανθρώπινο και θα είναι δίπλα στον άνθρωπό της».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε ένα μήνυμα που της έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου, το οποίο τη συγκλόνισε: «Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα… Δεν θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: “Είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος”. Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια και έχουν κάνει τόσα πράγματα μαζί».

