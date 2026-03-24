Ανησυχία φαίνεται να επικρατεί στον ΑΝΤ1 σχετικά με την πορεία της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα που περίμενε ο σταθμός.

Η εκπομπή δυσκολεύεται να αποκτήσει σταθερή δυναμική, την ώρα που ο ανταγωνισμός στην ίδια ζώνη καταγράφει υψηλότερες επιδόσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Χρήστος Κούτρας μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha, υπάρχουν πληροφορίες πως η Κατερίνα Καραβάτου θα παραμείνει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα τη δούμε στη συγκεκριμένη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, το κανάλι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές στη συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της εκπομπής.

