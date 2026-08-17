Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, λίγο πριν επιστρέψουν στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις τους, έκαναν μια όμορφη στάση στα Ιωάννινα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στην Ήπειρο.

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ βρέθηκε σε πανηγύρι της περιοχής, όπου διασκέδασε με την ψυχή του, συμμετέχοντας στο κλίμα της γιορτής και στους παραδοσιακούς χορούς.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καραβάτου φρόντισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της αρκετά στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους, καταγράφοντας τις όμορφες εικόνες και τις ξέγνοιαστες στιγμές που έζησαν στα Ιωάννινα, λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική τους πρεμιέρα.

govastiletto.gr – Είναι επίσημο! Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου στην ΕΡΤ με το «Στούντιο 4»