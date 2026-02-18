Η Κατερίνα Καραβάτου, το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου που βρέθηκε στην κοπή πίτας του ομίλου Αntenna, έκανε δηλώσεις στους ρεπόρτερ που ήταν εκεί.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη νέα της εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αλλά και για τα νούμερα τηλεθέασης.

«Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας, είναι πολύ νωρίς, αλλά έχω πολλή υπομονή. Έχω βρει μια ήδη δεδομένη κατάσταση στην εκπομπή και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Δεν είμαι τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1. Στο κανάλι είμαι από το καλοκαίρι. Εγώ είμαι πολύ καλά γιατί δουλεύω με ανθρώπους που τους ήξερα ήδη, οπότε είμαι χαρούμενη. Τους εκτιμώ πολύ, τους σέβομαι, αντίστοιχα και εκείνοι και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Περίπου ήταν όπως τα περίμενα», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Αναφερόμενη στα νούμερα τηλεθέασης, η Κατερίνα Καραβάτου σημείωσε: «Είναι δυνατόν να μην παρακολουθώ τα νούμερα; Αυτό το κάνω από την πρώτη ημέρα που κατέβηκα στην Αθήνα για να δουλέψω στην τηλεόραση. Έχω καταφέρει να έχω μια ισορροπία μέσα μου, η οποία με βοηθάει πάρα πολύ. Ούτε οι υψηλές επιδόσεις με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, αλλά ούτε αυτές που δεν είναι καλές, με κάνουν να μην μπορώ να είμαι λειτουργική. Πάντα κρατάω ισορροπία κι αυτό με βοηθάει ιδιαίτερα».

Η Ελένη Τσολάκη και η Κατερίνα Καραβάτου, το τελευταίο διάστημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας μετά τις αλλαγές στο πρόγραμμα του ANT1, καθώς η εκπομπή που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη στη ζώνη του Σαββατοκύριακου ολοκληρώθηκε πρόωρα και τη θέση της ανέλαβε η Κατερίνα Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα».

