Με αφορμή τη βαθιά συγκίνηση που προκάλεσε η πρόσφατη ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Instagram για τον θάνατο της μητέρας του, η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να του εκφράσει δημόσια τη στήριξή της το πρωί της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια, η ίδια έχοντας βιώσει παρόμοια απώλεια στο παρελθόν, μίλησε με ειλικρίνεια για τη δύναμη που χρειάζεται κανείς σε αυτές τις στιγμές.

«Φυσικά και έχω μιλήσει με τον Γρηγόρη και ξέρουμε όλοι πόσο στενή είναι η σχέση του με την οικογένειά του και με τη μητέρα του. Από εδώ θέλω να του στείλω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», ανέφερε η Καραβάτου, προσθέτοντας μια προσωπική παρατήρηση που είχε μάθει από τον ψυχίατρο της: «Όταν κάποιος χάνει τη μητέρα του, ανεξάρτητα από τη σχέση που είχε μαζί της, ακόμα και αν ήταν πολεμική, εκείνη τη στιγμή ενηλικιώνεται».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ανακοίνωσε και αλλαγές στο πρόγραμμα του The 2Night Show, ενημερώνοντας πως οι εκπομπές της Δευτέρας 2 και Τρίτης 3 Φεβρουαρίου δε θα προβληθούν, ενώ από τις 8 Φεβρουαρίου το show θα προβάλλεται και τις Κυριακές.

Η Κατερίνα Καραβάτου με τη συγκινητική της παρέμβαση έστειλε ένα μήνυμα συμπαράστασης και αγάπης στον συνάδελφό της, υπενθυμίζοντας ότι η απώλεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, φέρνει μαζί της στιγμές προσωπικής ωρίμανσης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης.

