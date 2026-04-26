Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, με αφορμή τη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα».

Μεταξύ άλλων ο ηθοποιός μίλησε για την οικογένειά του, με την Κατερίνα Καραβάτου να του θυμίζει ότι βρισκόταν εκεί σε μια τραγωδία που σημάδεψε τον ηθοποιό: τον θάνατο του αδερφού του, Κώστα, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, αποκάλυψε πως βρέθηκε κοντά του λίγες ώρες μετά το τραγικό γεγονός, αφότου ο ίδιος είχε ήδη ανέβει στη σκηνή για παράσταση, παρά τα δυσάρεστα νέα. «Εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι καν, αλλά εμείς οι δύο έχουμε μοιραστεί μία στιγμή πολύ ιδιαίτερη. Είχα έρθει να σε δω στο θέατρο στην Κρήτη, πριν από πολλά χρόνια. Έκανες τον κομπέρ στην Όπερα της Πεντάρας, θυμάμαι να μπαίνω στα καμαρίνια και να σε βλέπω χαρούμενο και παγωμένο ταυτόχρονα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Και συμπλήρωσε: «Μου είπες “Στάσου, έχω χάσει μόλις τον αδερφό μου”. Μου έκανε εντύπωση που δεν φάνηκε τίποτα στη σκηνή, σχεδόν σαν να μην καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Το είπες με μια βαθιά λύπη και σαν να μην ξέρεις πού βρίσκεσαι».

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης απάντησε με τη σειρά του: «Ήταν λίγες ώρες πριν που μου το ανακοίνωσαν και έπρεπε να βγω στη σκηνή. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηθοποιός που το έκανε αυτό. Θυμάμαι την ταραχή όλων των υπολοίπων. Ήταν η Ρένια Λουιζίδου, ο Στέλιος Μάινας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ένας σπουδαίος θίασος και ήταν όλοι ταραγμένοι».

Όπως περιέγραψε, δεν υπήρχε περιθώριο να ακυρωθεί η παράσταση, παρότι οι συνάδελφοί του προσφέρθηκαν. Μάλιστα συμπλήρωσε πως όλοι είχαν την έγνοια τους σε εκείνον, με αποτέλεσμα εκείνοι να κάνουν λάθη: «Ήξεραν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μια αναμονή, με άκουσαν που μιλούσα στο τηλέφωνο. Ο σκηνοθέτης με ρώτησε, να ακυρώσουμε; Σε δέκα λεπτά ξεκινούσε η παράσταση, με 2.000 κόσμο, τι να ακυρώσουμε. Όλοι έκαναν λάθη, γιατί είχαν την έγνοια τους σε εμένα. Ήταν ένα πράγμα που προσπάθησα να το διαχειριστώ. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα… Εκείνη την ώρα μπήκα σε αυτό το κανάλι, να εκτελέσω τη δουλειά μου».

Η Κατερίνα Καραβάτου δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη στάση του τότε. «Ήταν θαυμαστό αυτό που έκανες, ήθελα να το πω και δημόσια».

