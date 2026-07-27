Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την απώλεια της μητέρας της Κατερίνας Καραβάτου, όμως η παρουσιάστρια εξακολουθεί να τη θυμάται με αγάπη και συγκίνηση.

Η απώλεια συνέβη τον Οκτώβριο του 2021, όταν η Κατερίνα Καραβάτου αποχώρησε αιφνιδίως από τη ζωντανή εκπομπή «Τι λες τώρα», αφού ενημερώθηκε για το δυσάρεστο γεγονός.

Τότε, η Μαρία Ηλιάκη ήταν εκείνη που ανακοίνωσε στους τηλεθεατές την έκτακτη αποχώρησή της.

Κατά τη διάρκεια των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της, η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το χωριό όπου ζουν οι αδερφές της μητέρας της, περνώντας μαζί τους όμορφες στιγμές.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή της, συνοδεύοντάς τες με λόγια γεμάτα αγάπη για τις θείες της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, τονίζοντας πως, παρότι λείπουν, παραμένουν πάντα ζωντανοί στις αναμνήσεις και στις καρδιές όσων τους αγάπησαν.

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