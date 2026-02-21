Η χώρα μας φαίνεται ότι είναι κοντά στην εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης των social media στους νέους κάτω των 15 ετών και σε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις που θα συμβαίνουν για τους έφηβους ηλικίας 16-18 ετών.

Η Κατερίνα Καραβάτου φιλοξένησε, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή της, «Σαββατοκύριακο παρέα» τον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά τους και το μέτρο αυτό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε το πώς αντέδρασε η κόρη της, Αέλια, όταν της μίλησε για το εν λόγω μέτρο.

«Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία. Μετά από εκείνη την εκπομπή, πήρα τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 14 ετών και ο γιος μου 10. Όταν τους είπα ότι πρόκειται να γίνει αυτό, η Αέλια μου είπε, “δεν πιστεύω κανέναν, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα”. Της έχω στείλει πάρα πολλά άρθρα. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν αυτό», είπε η Κατερίνα Καραβάτου και ξεκίνησε η συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαδημητριάδη.

