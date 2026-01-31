Πρεμιέρα έκανε το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καραβάτου με τη νέα της εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια, μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή της παρουσία στον σταθμό, επέστρεψε στην πρωινή ζώνη, αυτή τη φορά τα Σαββατοκύριακα.

Στο πλευρό της βρίσκονται γνώριμα πρόσωπα από την προηγούμενη συνεργασία της, όπως η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Συρίγος και η Μαρία Αντωνά, ενώ στην ομάδα προστέθηκαν και ο Λευτέρης Κουμαντάκης μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Κατερίνα Καραβάτου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και μίλησε με ειλικρίνεια για τη διαδρομή της, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό των τελευταίων 16 χρόνων. Αναφέρθηκε στις σκέψεις που έκανε λίγο πριν την πρεμιέρα, αλλά και σε μια πρόσφατη πρόβα, όπου τα παιδιά της, η Αέλια και ο Αρίωνας, βρέθηκαν στο στούντιο και κινούνταν στον χώρο με την άνεση του σπιτιού τους.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή αυτή τη στιγμή, στάθηκε στη σημασία του χρόνου και στις αλλαγές που φέρνει η ζωή, θυμίζοντας πώς πριν από μία δεκαετία βρισκόταν ξανά σε πρωινή εκπομπή Σαββατοκύριακου. Τόνισε πως ποτέ δεν θα μπορούσε να προβλέψει όσα συνέβησαν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, εξηγώντας ότι πάντα πορεύεται βήμα-βήμα, με βασικές αξίες την εντιμότητα, τον σεβασμό και την αγάπη.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως το «Σαββατοκύριακο Παρέα» φιλοδοξεί να γίνει μια ζεστή συντροφιά για τους τηλεθεατές, ένας χώρος όπου θα κλείνει η εβδομάδα που πέρασε και θα ανοίγει η επόμενη με χαμόγελο, άποψη, γέλιο και ουσιαστική επικοινωνία.

