Η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε στην κάμερα του Happy Day λίγες ώρες μετά το φινάλε της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», κάνοντας τον απολογισμό μιας χρονιάς που, όπως παραδέχτηκε, ήταν γεμάτη προκλήσεις και αλλαγές.

Η παρουσιάστρια, που αποχαιρέτησε συγκινημένη το τηλεοπτικό κοινό και ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, εξομολογήθηκε πως η φετινή σεζόν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες, ωστόσο η αγάπη της για τη δουλειά ήταν εκείνη που της έδωσε δύναμη να συνεχίσει.

«Η φετινή σεζόν ήταν απαιτητική. Για μένα περίεργη, γιατί συνέβησαν όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά ήταν η δουλειά που αγαπάω και θέλησα να την κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήρθα σε αυτό το στούντιο ξανά και φεύγω με πολύ γεμάτη την καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η Κατερίνα Καραβάτου προτίμησε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της, λέγοντας: «Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση για το τι πρόκειται να κάνω την επόμενη σεζόν».

Παρότι τα τηλεοπτικά σενάρια τη θέλουν να αναλαμβάνει νέα εκπομπή στην ΕΡΤ μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο, η ίδια δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες.

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