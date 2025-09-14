Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκλήρωσε την τηλεοπτική παρουσία της για το καλοκαίρι, αφού η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» έριξε αυλαία το μεσημέρι της Παρασκευής 12/9.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκλήρωσε την τηλεοπτική παρουσία της για το καλοκαίρι, αφού η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» έριξε αυλαία το μεσημέρι της Παρασκευής 12/9.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.