Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!», η Κατερίνα Λάσπα αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, ενώ σχολίασε και τον ερχομό του γιου του με τη νέα του σύντροφο, ηθοποιό Ηρώ Πεκτέση.

Το διαζύγιο σε έκανε πιο δυνατή;

Ποτέ δεν έχασα τη δύναμη που έχω μέσα μου. Απλά έπρεπε να ενεργοποιήσω πάλι τους άξονές μου. Η μεγάλη μου κόρη, η Σάρα, με χαρακτηρίζει σκληρή, επειδή ενδεχομένως έτσι εισπράττει τον δυναμισμό μου. Σκληρή μεν, μαλακή σαν βούτυρο μετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω καταφέρει να τα διαρθρώνω.

Με τον πρώην σύζυγό σου δυσκολευτήκατε να συμπορευτείτε ως γονείς;

Ναι, πάρα πολύ. Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο. Τα κορίτσια τα λατρεύει. Είναι παρών. Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια η Σάρα και η Άντρια, θα είναι για πάντα τα κορίτσια του.

Σε έναν μήνα εκείνος θα αποκτήσει γιο με τη νυν σύντροφό του. Πώς αισθάνονται οι κόρες σας που θα έχουν πλέον έναν αδελφό;

Καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα, με υγεία και πολλή τύχη. Αυτό θα πω μόνο.

Πώς αντιμετώπισαν οι κόρες σας τα νέα δεδομένα στην οικογενειακή σας ζωή;

Νομίζω ότι παράλληλα το διαχειρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Με βαθιά ενσυναίσθηση, αγάπη και ωριμότητα που πιθανότατα να μην άρμοζε και στην ηλικία τους. Κάποιες φορές εγώ παίρνω μαθήματα από τις κόρες μου, που είναι και αρκετά διαφορετικές στον χαρακτήρα, παρά εκείνες από εμένα. Η Σάρα είναι πάρα πολύ κάθετη και δεν θέλει καθόλου εκπτώσεις σε οτιδήποτε. Θεωρεί ότι αρκετές φορές είμαι πολύ διπλωμάτισσα, και τις μισές από αυτές έχει δίκιο. Επίσης, επιμένει ότι τα μηνύματα πρέπει να περνιούνται από την αρχή με ευθύ τρόπο. Η Άντρια, από την άλλη, αρκετές φορές που μπορεί να γκρεμίζεται το σύμπαν, θα μου πει με πολύ σοβαρό ύφος: «Μαμά, άσ’ το να φύγει. Αύριο θα είναι αλλιώς».

govastiletto.gr -Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στην τηλεόραση – Όλες οι λεπτομέρειες