Για την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια νέα σχέση μίλησε η Κατερίνα Λάσπα. Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία πήρε διαζύγιο από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο το 2023, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!» αποκαλύπτοντας πως, αν και αυτή την είναι μόνη, αισθάνεται έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα.

Όπως εξήγησε, η προσοχή της παραμένει εστιασμένη σε άλλες προτεραιότητες της καθημερινότητάς της, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να καλωσορίσει έναν νέο σύντροφο στη ζωή της στο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, η Κατερίνα Λάσπα είπε: «Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τον χρόνο να νιώσω περισσότερα πράγματα. Το μυαλό μου είναι επικεντρωμένο σε άλλους τομείς. Δεν έχω σχέση, αλλά είμαι πλέον ανοιχτή και συγκεκριμένη. Διψάω τόσο πολύ για έναν καινούργιο κύκλο προσωπικής ζωής, που νομίζω μόνο σε τέτοιες περιόδους είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ανθρώπους μπροστά μας. Αλλά, όπως πίστευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλω να με σέβονται, να αναγνωρίζουν την παρουσία μου όπως είναι».

«Επιτέλους, είμαι πάρα πολύ καλά»

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε τη ζωή της αυτή την περίοδο: «Επιτέλους, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάντα μου έλειπε η συντροφικότητα. Αυτό που είχα ανάγκη, αλλά δεν το εξωτερίκευα, είναι ότι θέλω έναν άνθρωπο που να με έχει έγνοια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οι σχέσεις είτε συμβαίνουν είτε όχι. Αλλά δεν είμαι και διατεθειμένη να κάνω έκπτωση απλά για να είμαι με κάποιον άνθρωπο σε κενά της καθημερινότητας μου. Όταν νιώσω βαθιά κάτι, θα δηλώσω απόλυτα παρούσα σε μια σχέση. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα παντρευτώ ξανά, έχω να πω ότι θα το κάνω αν προκύψει με τη συνθήκη που σου περιγράφω και μόνο για το πάρτι. Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι μετά τον γάμο».

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Το πρώην ζευγάρι χώρισε έπειτα από 14 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο κορών. Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είναι σε σχέση με την ηθοποιό, Ηρώ Πεκτέση και σύντομα περιμένουν να έρθει στη ζωή το πρώτο τους παιδί.

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