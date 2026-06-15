Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου η Κατερίνα Λάσπα.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για το διαζύγιό της από τον Νεκτάριο Νικόλοπουλο.

«Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά εγώ που έχω και κορίτσια. Αν γίνει, θα πρέπει να το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο πιο διπλωμάτισσα, εκ των πραγμάτων έχω μαλακώσει σε όλες τις εκφάνσεις, είτε προσωπικές στις προσωπικές σχέσεις είτε στις επαγγελματικές. Μπορεί να έχουνε μια άλλη εικόνα για μένα, να δυσκολεύω το πεδίο. Έχω τραγικό πρόβλημα με θέματα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Αυτό το ‘χω απ’ τη μάνα μου», είπε αρχικά η Κατερίνα Λάσπα.

Αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, η Κατερίνα Λάσπα εξομολογήθηκε: «Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα πολύ την έννοια της οικογένειας. Το θεωρούσα ανεπίτρεπτο πως δεν κατάφερα. Η πρώτη σκέψη πολλές φορές αυτή είναι, να κρατήσω τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, που οραματιζόμουνα. Εντάξει, δεν είναι εφικτό πάντα, έχουνε δυσκολέψει τα πράγματα».

«Στη συνέχεια όμως, γιατί αν είναι καλά η μαμά, είναι καλά και τα παιδιά, απολαμβάνουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τα κορίτσια, το οποίο μου ‘δωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Και ήτανε σαν να μου το άφησε και παρακαταθήκη ο μπαμπάς μου. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που έφυγε, πριν πέντε χρόνια. Σαν να μου ‘πε, “ξεκουράσου και προχώρα αλλιώς”», κατέληξε η Κατερίνα Λάσπα.

Σου θυμίζουμε, ότι τον Δεκέμβριο του 2023 έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Λάσπα και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος παίρνουν διαζύγιο κοινή συναινέσει. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, ηλικίας 18 και 15 ετών.

govastiletto.gr – Κατερίνα Λάσπα για το διαζύγιό της από τον Νεκτάριο Νικολόπουλο – «Μου πήρε πάρα πολύ για να συνηθίσω το χωρισμό»