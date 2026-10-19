Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στο τέλος της συνέντευξης της Κατερίνας Λάσπα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο πλατό της Σίσσυς Χρηστίδου, όπου συζήτησε για την τηλεοπτική της επιστροφή και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, ωστόσο μια παρέμβαση πίσω από τις κάμερες προκάλεσε την αντίδρασή της. Συγκεκριμένα, όταν αντιλήφθηκε πως κάποιος από την παραγωγή τής έκανε νόημα να ολοκληρώσει, καθώς ο τηλεοπτικός χρόνος ήταν περιορισμένος, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν είχε τελειώσει ακόμη όσα ήθελε να πει. Η αντίδραση της Κατερίνας Λάσπα στο πλατό Η έμπειρη παρουσιάστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το σήμα που δέχτηκε, απαντώντας με χαρακτηριστικό τρόπο, αλλά και με χιούμορ. «Μην κουνάς τα χέρια, δεν τελείωσα ακόμα. Δεν θέλω τέτοια, γυμναστικές. Τόσο καιρό έχω να τους δω», είπε η Κατερίνα Λάσπα, αντιδρώντας στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Η στιγμή προκάλεσε μια μικρή αμηχανία στο στούντιο, ωστόσο η Σίσσυ Χρηστίδου συνέχισε κανονικά τη ροή της εκπομπής και η συνέντευξη ολοκληρώθηκε ομαλά.

Η νέα εκπομπή στο Open και το ενδεχόμενο ενός καθημερινού πρωινού

Νωρίτερα, η Κατερίνα Λάσπα είχε μιλήσει για τη νέα της τηλεοπτική προσπάθεια στο Open, τονίζοντας πως εξακολουθεί να αγαπά τη δουλειά της και θέλει να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που έχουν συνδέσει οι τηλεθεατές με την παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, εξήγησε γιατί δεν θα επέστρεφε εύκολα σε ένα καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο. Όπως είπε, έχει ήδη ζήσει μια έντονη περίοδο σε αυτό το είδος εκπομπής και δεν θα ήθελε να επαναλάβει κάτι που θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του για την ίδια.

«Δεν θα έκανα ξανά καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο, γιατί θεωρώ ότι το είχαμε κάνει τόσο ωραία, με τέτοια ένταση. Δεν μπορώ να επαναλαμβάνομαι, βαριέμαι και λιγάκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα με έβαζα πάλι στη διαδικασία εύκολα του καθημερινού. Είναι οικοδομή το καθημερινό», δήλωσε η παρουσιάστρια, εξηγώντας πως οι απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Govastiletto.gr – Κατερίνα Λάσπα: Δηλώνει έτοιμη για έναν νέο έρωτα μετά το διαζύγιο – «Είμαι πλέον ανοιχτή»