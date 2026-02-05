Η Κατερίνα Λάσπα μοιράστηκε στα social media μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τον πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή, πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Στη φωτογραφία, τον βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά του μία από τις εγγονές του και η παρουσιάστρια σχολίασε συγκινημένη: «Μου λείπεις κάθε μέρα».

Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον τρόπο που αντιμετώπισε την απώλεια του πατέρα της, λέγοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να το διαχειριστεί, αλλά αισθάνεται ευγνώμων για όσα της έμαθε και της προσέφερε. Όπως είχε εξηγήσει, η σχέση τους της άφησε πολύτιμα μαθήματα ζωής, τονίζοντας την ανάγκη να στέκεσαι δυνατός και να αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου.

«Ο πατέρας μου, μού έμαθε ότι πρέπει να περπατάς δυνατή και μόνη, να ξέρεις να προστατεύεις τον εαυτό σου και να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις», είχε πει η Κατερίνα Λάσπα, προσθέτοντας ότι οι αξίες αυτές τη συνοδεύουν καθημερινά, ακόμη και τώρα που εκείνος δεν είναι πια μαζί της.

Η ανάρτησή της έγινε αφορμή για πολλούς followers να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και να μοιραστούν στιγμές αγάπης για τους δικούς τους ανθρώπους.

