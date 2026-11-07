Τη δική της φιλοσοφία σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες μοιράστηκε η Κατερίνα Λέχου, ξεκαθαρίζοντας πως η καταξίωση ενός δημιουργού δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για να συνεργαστεί μαζί του.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σημασία που έχει για εκείνη η ευγένεια, αλλά και για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει να έχει δίπλα της στη δουλειά.

Η στάση της απέναντι στην αγένεια

Η Κατερίνα Λέχου εξήγησε πως είναι ένας άνθρωπος που επιδιώκει την επικοινωνία με τους γύρω της, ωστόσο η συμπεριφορά των άλλων παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε, η ευγένεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Αντίθετα, όταν συναντά αγενείς συμπεριφορές, προτιμά να απομακρύνεται συναισθηματικά και να περιορίζει την επικοινωνία, χωρίς να επιλέγει τις έντονες αντιδράσεις.

«Φυσικά και είμαι ανοιχτή, αλλά περισσότερο από όλα είμαι ανοιχτή με την ευγένεια των ανθρώπων. Δηλαδή την αγένεια θα την αποκρούσω. Μη φανταστείτε τίποτα φοβερό. Απλώς θα είμαι λίγο πιο κλειστή», είπε χαρακτηριστικά.

Θα συνεργαζόταν με έναν καταξιωμένο δημιουργό παρά την προβληματική συμπεριφορά του;

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στον επαγγελματικό χώρο, με την ηθοποιό να παραδέχεται πως, στη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, έχει συναντήσει αρκετές φορές συμπεριφορές που δεν την εξέφραζαν.

«Ε, βέβαια, εννοείται. Γιατί κοίταξε, δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θα ήταν μια ουτοπία δηλαδή. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ανθρώπους, από το συνεργείο μέχρι ηθοποιούς συναδέλφους. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι όλοι έτσι όπως τους θέλω εγώ», ανέφερε.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν θα δεχόταν να συνεργαστεί με έναν καταξιωμένο δημιουργό, ακόμη κι αν η συμπεριφορά του ήταν προβληματική ή οι απόψεις τους σε ζητήματα αρχών διέφεραν, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη.

«Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω επιθυμία να δουλέψω. Δεν με αφορούν. Και υπάρχουν άλλοι που με αφορούν, όπως όλους μας», τόνισε.

Γιατί το ανθρώπινο στοιχείο είναι σημαντικό στις συνεργασίες της

Κλείνοντας, η Κατερίνα Λέχου υπογράμμισε πως για την ίδια μια επαγγελματική πρόταση δεν αξιολογείται αποκλειστικά με βάση το σενάριο ή τον ρόλο που καλείται να υποδυθεί.

Αντίθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στους ανθρώπους με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστεί, καθώς θεωρεί ότι το κλίμα μιας παραγωγής επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά όσων βρίσκονται πίσω από αυτήν.

«Το ανθρώπινο στοιχείο είναι βαρύνουσας σημασίας για μένα. Αρχής γενομένης από τον σκηνοθέτη, γιατί έχει την μπαγκέτα και δίνει τον τόνο σε ένα γύρισμα», κατέληξε.

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